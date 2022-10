Christian Dior : 20% de croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de 2022, les ventes de Christian Dior s'élèvent à 56,5 milliards d'euros, en hausse de +28% par rapport à la même période de 2021. La croissance organique des ventes s'établit à 20%. Au 3e trimestre, la croissance organique des ventes ressort à 19%, une performance en ligne avec les tendances du 1er semestre.

L'activité Vins & Spiritueux réalise une croissance de ses ventes de 23% sur les 9 premiers mois de 2022 (14% en organique). L'activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance de ses ventes de 31% (24% en organique). Avec une croissance de ses ventes de 19% (12% en organique) sur les 9 premiers mois de 2022, l'activité Parfums & Cosmétiques poursuit dans la voie de sa stratégie de distribution très sélective. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie réalise une croissance de 23% (16% en organique) de ses ventes sur les 9 premiers mois de 2022. Tiffany & Co. est porté par une forte dynamique aux Etats-Unis. Dans la Distribution sélective, la croissance des ventes est de 30% (20% en organique) sur les 9 premiers mois de 2022.

Perspectives

Malgré un contexte géopolitique et économique incertain, le groupe Christian Dior est confiant dans la poursuite de la croissance actuelle et maintiendra une politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements. Sa stratégie restera centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques, en s'appuyant sur l'authenticité et la qualité de ses produits, sur l'excellence de sa distribution et sur la réactivité de son organisation.

Le Groupe compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer en 2022 son avance sur le marché mondial du luxe.