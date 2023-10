Christian Dior : 14% de croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de 2023, le groupe Christian Dior enregistre une croissance organique de 14% de ses ventes par rapport à la même période de 2022. Toutes les activités présentent une croissance organique soutenue des ventes sur la période à l'exception des Vins et Spiritueux qui font face à une base de comparaison élevée.

Compte tenu d'un effet de change négatif de 4%, les ventes ressortent en progression de 10%. L'Europe, le Japon et le reste de l'Asie réalisent une croissance organique à deux chiffres.

Au 3e trimestre, la croissance organique des ventes s'établit à 9%.

L'activité Vins & Spiritueux enregistre une baisse (-7% organique) de ses ventes sur les 9 premiers mois de 2023 face à une base de comparaison élevée sur la même période de 2022. L'activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance organique de ses ventes de 16% sur les 9 premiers mois de 2023. Avec une croissance organique de ses ventes de 12% sur la période, l'activité Parfums & Cosmétiques bénéficie d'une forte dynamique d'innovation et maintient sa stratégie de distribution très sélective. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie réalise une croissance organique de 9% de ses ventes sur 9 mois. Dans la Distribution sélective, la croissance organique des ventes est de 26% sur la période.

Perspectives

Dans un contexte économique et géopolitique incertain, le groupe Christian Dior est confiant dans la poursuite de sa croissance et poursuivra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques, en s'appuyant sur l'authenticité et la qualité de ses produits, sur l'excellence de sa distribution et sur la réactivité de son organisation.

Le Groupe "compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2023 son avance sur le marché mondial du luxe".