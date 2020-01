Christian Dior : 14% de croissance du résultat net en 2019

(Boursier.com) — Le Groupe Christian Dior réalise en 2019 des ventes de 53,67 milliards d'euros, en progression de +15%. La croissance organique des ventes s'établit à 10%. L'Europe et les Etats-Unis connaissent une bonne progression sur l'année tout comme l'Asie malgré un contexte difficile à Hong Kong sur la seconde partie de 2019.

Au 4e trimestre, les ventes sont en hausse de +12% par rapport à la même période de 2018. La croissance organique des ventes est de +8% sur le trimestre. Retraitée des effets non récurrents de la hausse de la TVA au Japon et des mouvements de stock chez les distributeurs de cognac aux Etats-Unis, la croissance organique du Groupe est d'un niveau équivalent au 3e et au 4e trimestre.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 11,5 MdsE en 2019, en hausse de +15% par rapport à un niveau déjà élevé en 2018. La marge opérationnelle courante ressort à 21,4%.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 2,9 MdsE, en hausse de +14%.

L'activité Vins et Spiritueux réalise une croissance organique de +6% de ses ventes. Le résultat opérationnel courant s'établit en hausse de +6% à 1,73 MdsE. Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance organique de +17% de ses ventes en 2019. Le résultat opérationnel courant est en hausse de +24% à 7,34 MdsE. L'activité Parfums et Cosmétiques est en croissance organique de +9%, portée par la dynamique remarquable des grandes marques Dior, Guerlain, Givenchy notamment. Son résultat opérationnel courant est en hausse de +1% à 683 millions d'euros après prise en compte d'une dépréciation exceptionnelle de lignes de produits de certaines jeunes marques américaines. L'activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique de +3% de ses ventes. Le résultat opérationnel courant est en hausse de +5% à 736 ME. L'accord avec Tiffany & Co constitue un temps fort stratégique de l'exercice. L'activité Distribution sélective réalise une croissance organique de +5% de ses ventes. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 1% à 1,39 MdE. Sephora enregistre une forte croissance et continue de gagner des parts de marché.

Dividende

Lors de l'Assemblée Générale du 16 avril 2020, Christian Dior proposera un dividende de 36 euros par action. Des acomptes sur dividende de 2,2 euros par action et de 29,2 euros par action ont été distribués le 10 décembre dernier. Le solde de 4,6 euros sera mis en paiement le 23 avril 2020.

Confiance prudente pour 2020

Dans un contexte géopolitique incertain, le Groupe Christian Dior dispose des meilleurs atouts pour poursuivre en 2020 sa dynamique de croissance pour l'ensemble de ses métiers , indique le management.