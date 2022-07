Chipotle Mexican Grill flambe après les comptes

(Boursier.com) — Chipotle Mexican Grill, la chaîne américaine de restauration rapide spécialiste du tex-mex, bondit avant bourse à Wall Street. Pourtant, le groupe fait moins bien que prévu en termes de ventes et de croissance à comparable. Les investisseurs s'intéressent plutôt aux solides prévisions fournies ainsi qu'à la capacité du groupe à répercuter les hausses de coûts en relevant ses prix. Pour le deuxième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a été de 9,3$, contre 9$ de consensus et 7,5$ un an avant. Les revenus ont été de 2,21 milliards de dollars, inférieurs de 1% au consensus, contre 1,89 milliard de dollars un an avant.