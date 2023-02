Chipotle Mexican Grill décroche à Wall Street après sa publication

(Boursier.com) — Chipotle Mexican Grill, la chaîne américaine de restauration rapide tex-mex, a déçu à Wall Street hier soir. Le titre retombait de 5% après les annonces. Chipotle a indiqué que des coûts accrus avaient impacté les bénéfices sur le trimestre écoulé, alors que les ventes ont quant à elles été déprimées pour cette saison des fêtes de fin d'année dans un contexte de "resserrement" des dépenses des consommateurs. La marge des restaurants était de 24% au quatrième trimestre, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 25%, les dirigeants citant des coûts élevés pour les tortillas, les produits laitiers, les haricots et le riz au cours de la période. La hausse des prix des menus d'environ 10% par rapport à l'année précédente, a contribué à compenser en partie cet impact, mais les transactions des clients ont décliné. Le management estime que le groupe est toutefois capable d'atteindre les 25% de marge sur les restaurants sur le long terme.

Les ventes comparables ont augmenté de 5,6% au quatrième trimestre, en dessous de l'estimation de 7% de croissance des analystes. La chaîne a affiché un bénéfice par action de 8,29$, en augmentation de 48%, mais le consensus était encore bien plus haut, à 8,9$. Le groupe indique qu'il voit toujours les clients à hauts revenus venir plus souvent et qu'il a pris la décision de ne pas "courir après" les clients avec des réductions de prix. Les revenus trimestriels se sont établis à 2,18 milliards de dollars, contre 1,96 milliard un an plus tôt et 2,23 milliards de dollars de consensus. La baisse des prix des avocats, ainsi que la hausse des prix des menus, ont aidé la chaîne à réduire les coûts des aliments, boissons et emballages à 29,3% du total des revenus au cours du trimestre, une baisse de 230 points de base malgré des coûts plus élevés pour le fromage, les tortillas, les haricots, le riz (...).