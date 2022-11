Chine : les restrictions commencent à être allégées, les marchés financiers respirent

(Boursier.com) — Les mouvements sociaux de ces derniers jours en Chine commencent à produire leurs premiers effets : La ville de Canton dans le sud du pays vient ainsi d'annoncer avoir assoupli les mesures anti-COVID-19 dans plusieurs quartiers, "mettant en application les directives des autorités nationales destinées à alléger certaines restrictions très strictes contre la maladie". Une partie des habitants ont manifesté violemment le week-end dernier contre les restrictions imposées par les autorités chinoises et de nouveaux heurts se sont déroulés la nuit dernière entre manifestants et forces de l'ordre...

Les autorités de plusieurs quartiers de la ville qui compte 19 millions d'habitants ont ainsi annoncé lever les mesures de confinement temporaire.

"Les cours en présentiel dans les écoles du quartier de Conghua peuvent reprendre et les restaurants et autres commerces rouvrir leurs portes" ont annoncé les autorités locales. Par ailleurs, ces dernières avaient déjà annoncé mardi qu'elles autoriseraient les personnes ayant eu un contact étroit avec des malades du Covid à rester en quarantaine à leur domicile, plutôt que d'être obligées de se rendre dans un centre d'hébergement spécialisé construit à cet effet...

Cependant, les zones de la ville classées "à haut risque" resteront encore fermées quelques temps...

Les marchés financiers respirent...

En Bourse aussi, les indices ont rebondi ces dernières heures, jusqu'à Wall Street où les groupes chinois cotés sur la place américaine (ALIBABA GROUP HOLDING, PINDUODUO ou JD.COM) progressent fortement en pré-séance ce mercredi de 3% à 5,5% après l'assouplissement de ces mesures sanitaires qui pourrait préfigurer un changement de politique de la part du pouvoir central qui abandonnerait la stratégie du "Covid 0".

En plus des remous sociaux, il est vrai que l'activité économique locale a largement souffert de cette politique "jusqueboutiste" ces derniers mois : L'activité manufacturière s'est ainsi contractée à un rythme plus rapide que prévu en novembre. Selon des données officielles publiées ce mercredi, l'indice PMI manufacturier s'est établi à seulement 48 en novembre, contre 49,2 le mois dernier, une nouvelle fois sous le seuil des 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Les analystes anticipaient en moyenne un indice à 49...

Des données publiées par le Bureau national des statistiques ont aussi indiqué que l'activité dans le secteur des services a reculé en novembre : L'indice PMI officiel des services a baissé à 46,7 en novembre, contre 48,7 le mois dernier.

Réunissant les deux secteurs, l'indice PMI composite officiel s'est établi à seulement 47,1 ce mois-ci, contre 49 en octobre...

La production d'iPhone en chute libre !

Symbole de la désorganisation du pays, la production d'iPhones d'Apple dans l'usine Foxconn de Zhengzhou, a été largement perturbée par les manifestations des employés depuis 15 jours, au point de faire chuter la production de quelque 30% au mois de novembre !

L'usine de Volkswagen et de sa co-entreprise FAW à Chengdu, en Chine, a quant à elle purement et simplement arrêté sa production en raison de l'augmentation des cas de coronavirus dans le pays et deux lignes de production de son usine de Changchun sont également suspendues, a rapporté lundi dernier à l'agence Reuters un porte-parole de VW.

Mobilisation exceptionnelle

La mobilisation populaire depuis le week-end dernier semble avoir été la plus forte depuis les émeutes "pro-démocratie" de 1989, selon de nombreux observateurs.

Des manifestations avaient éclaté dès dimanche matin à Shanghaï, alors que les habitants de nombreuses villes de Chine ont exprimé leur colère contre les longs confinements a répétition imposés par les autorités pour tenter de faire face au COVID-19.

Surtout, des centaines de Chinois se sont insurgés contre les autorités après qu'un incendie eut fait dix morts jeudi dernier dans un immeuble résidentiel d'Urumqi, la capitale régionale du Xinjiang. Alors que les autorités affirment que les occupants de l'immeuble avaient la possibilité de descendre par les escaliers, des vidéos montrant les efforts des pompiers partagées sur les réseaux sociaux chinois ont amené de nombreux utilisateurs à supposer que les habitants n'avaient pas eu le temps de fuir en raison du confinement en vigueur dans une partie du bâtiment...

A Shanghaï, des habitants se sont rassemblés samedi pour participer à une veillée, qui s'est transformée en manifestation aux premières heures de dimanche...

"Levez les confinements !"

"Levez les confinements à Urumqi, levez les confinements dans le Xinjiang, levez les confinements dans toute la Chine!", pouvait-on entendre la foule crier dans une des nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ces derniers jours...

Selon des témoins et des vidéos, des centaines de personnes ont également crié: "A bas le Parti communiste chinois, à bas Xi Jinping, libérez Urumqi!" Un grand nombre de policiers observait les manifestants, essayant parfois de les disperser...