Chimie : Covestro aurait repoussé une offre d'Adnoc

(Boursier.com) — Covestro aurait repoussé la première approche d'Abu Dhabi National Oil (Adnoc), jugée trop basse. Selon les sources de 'Bloomberg', le producteur allemand de plastiques a fait savoir au patron d'Adnoc, Sultan Al Jaber, dans une lettre datée du jour, que l'évaluation proposée ne justifiait pas la poursuite des négociations. Covestro pourrait être disposé à discuter d'un accord si de meilleures conditions lui sont soumises, selon les sources. Lors d'une récente réunion avec la direction de la firme allemande, Adnoc aurait proposé une offre potentielle d'environ 55 euros par action, qui valoriserait l'entreprise à près de 11 milliards d'euros. Adnoc évaluera la réponse de Covestro avant de décider des prochaines étapes.

Adnoc, qui pompe la quasi-totalité du pétrole pour les Émirats arabes unis, a fait part de son intention d'investir 150 milliards de dollars pour étendre ses activités de gaz naturel, de produits chimiques et d'énergie propre à l'échelle mondiale.

Le portefeuille de produits de Covestro donne accès aux marchés finaux, notamment les véhicules électriques, l'isolation thermique et les adhésifs, et sa capacité à générer des liquidités est "une cerise sur le gâteau", a écrit Citigroup dans une note de recherche dévoilée cette semaine par 'Bloomberg'. UBS affirme pour sa part que Covestro aiderait Adnoc à réduire son exposition à long terme au pétrole et au gaz et à bénéficier des initiatives de développement durable de Covestro mais pense que les synergies seraient limitées.