Chewy s'envole après les comptes

(Boursier.com) — Chewy , le détaillant américain en ligne en aliments et produits pour animaux de compagnie, s'envolait hier soir de 19% après bourse à Wall Street, vers les 28$ après les comptes. Le groupe cofondé par Ryan Cohen, l'homme d'affaires devenu une 'star' des petits porteurs à Wall Street avec le dossier GameStop, a fait état hier soir d'un bénéfice inattendu pour son premier trimestre. Sur la période, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4 cents, contre une perte attendue par les analystes et un bpa de 15 cents un an avant. Les revenus sur ce trimestre clos en avril ont été de 2,43 milliards de dollars, légèrement inférieurs aux attentes, contre 2,14 milliards un an avant. La croissance atteint donc 14%, la marge brute 27,5% et le bénéfice net 18,5 millions de dollars.