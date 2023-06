Chewy s'envole à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Chewy , détaillant américain en ligne actif dans les aliments et produits pour animaux de compagnie, s'enflamme de 16% avant bourse à Wall Street. Le groupe a dépassé les attentes de marché pour le premier trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action est ressorti positif de 20 cents, contre -4 cents de consensus et +4 cents un an auparavant. Les revenus ont totalisé 2,78 milliards de dollars sur ce trimestre clos en avril 2023, 2% de mieux que le consensus, alors qu'ils se situaient à 2,43 milliards un an avant. Ainsi, le groupe a réalisé une croissance de 14,7% en glissement annuel, pour une marge brute améliorée encore de 90 points de base à 28,4% et un bénéfice net de 22 millions de dollars - comprenant des dépenses de compensations en actions de 54 millions. La marge d'Ebitda ajusté a augmenté de 150 points de base à 4%.

"2023 démarre fort pour Chewy. Nos résultats du premier trimestre reflètent l'accélération de la croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et l'expansion continue de la marge d'Ebitda ajusté. Les ventes nettes par client actif et les ventes des clients Autoship ont également atteint de nouveaux records pour l'entreprise et ont continué à alimenter la fidélisation des clients et les dépenses sur notre plateforme", a déclaré Sumit Singh, directeur général de Chewy. "La proposition de valeur supérieure de la marque Chewy continue de résonner, et notre équipe continue de faire preuve de discipline opérationnelle et d'exécution de haute qualité". Les programmes d'achats récurrents du groupe dopent les ventes, et le management anticipe une croissance constante de la rentabilité grâce à de nouvelles initiatives, y compris la première expansion internationale de l'entreprise, au Canada.