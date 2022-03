Chewy s'effondre après les résultats

(Boursier.com) — Chewy , le détaillant américain en ligne en aliments et produits pour animaux de compagnie, décrochait hier soir de 14% après bourse à Wall Street, sous les 44$ après les comptes. Le groupe cofondé par Ryan Cohen, l'homme d'affaires devenu une 'star' des petits porteurs à Wall Street avec le dossier GameStop, a fait état hier soir de sa troisième perte trimestrielle consécutive. Sur le quatrième trimestre, Chewy a annoncé une perte ajustée par action de 11 cents, contre -7 cents de consensus et +11 cents un an avant. Les revenus ont été de 2,39 milliards de dollars sur ce trimestre clos en janvier, 2% de moins que le consensus, contre 2,04 milliards un an avant.

Chewy table par ailleurs sur une croissance inférieure aux attentes de marché. Les revenus sur l'exercice sont anticipés entre 10,2 et 10,4 milliards de dollars, contre 10,8 milliards de consensus. Après avoir amplement profité de la forte demande au début de la pandémie, le groupe semble donc traverser une période plus difficile. Dans le même temps, les coûts accrus et l'inflation pèsent sur ses marges, alors que les perturbations de supply chain affectent la disponibilité des produits.