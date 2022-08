Chewy s'effondre à Wall Street après un avertissement

(Boursier.com) — Chewy , le détaillant américain en produits pour animaux domestiques, dévissait hier soir à Wall Street, hors séance, après des comptes trimestriels assortis de prévisions de ventes révisées à la baisse. Pour le deuxième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a été de 5 cents, nettement mieux que les 12 cents de pertes du consensus. Les revenus trimestriels ont été de 2,43 milliards de dollars, ratant en revanche le consensus de 0,6%, et se comparant aux 2,16 milliards de l'an dernier. Prudent, le groupe abaisse ses estimations de revenus annuels, citant des changements d'habitudes des consommateurs. Les ventes sont désormais attendues entre 9,9 milliards de dollars et 10 milliards de dollars sur l'exercice, en croissance de 11 à 12%, contre une progression auparavant estimée entre 15 et 17%. La marge annuelle d'Ebitda est anticipée entre 1,75 et 2%, ce qui constitue une relative consolation.