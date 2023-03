Chewy retombe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Chewy , détaillant américain en ligne actif dans les aliments et produits pour animaux de compagnie, reculait de 7% après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe a pourtant dépassé les attentes de marché pour le quatrième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action est ressorti positif de 16 cents, contre -12 cents de consensus et -11 cents un an auparavant. Les revenus ont totalisé 2,71 milliards de dollars sur ce trimestre clos en janvier 2023, 2% de mieux que le consensus, alors qu'ils se situaient à 2,39 milliards un an avant. Ainsi, le groupe a réalisé une croissance de 13,4% en glissement annuel, pour une marge brute améliorée de 270 points de base à 28,1% et un bénéfice net de 6 millions de dollars - comprenant des dépenses de compensations en actions de 50 millions. La marge d'Ebitda ajusté a augmenté de 460 points de base à 3,4%.

"Nos résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 complètent une année incroyable. Dans le contexte d'un environnement opérationnel et économique en évolution rapide, Chewy a généré des revenus, une rentabilité et un flux de trésorerie disponibles record", a déclaré Sumit Singh, DG de Chewy. "Un écosystème élargi d'offres a conduit à une nouvelle année de gains de parts de marché dans la catégorie des animaux de compagnie", ajoute le dirigeant. La pression sur le titre en bourse s'explique par une baisse de 1,2% du nombre des clients actifs, à 20,4 millions, et une guidance de marge d'Ebitda ajusté 2024 stable ou en baisse de 50 points de base.