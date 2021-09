Chewy : prévisions prudentes

(Boursier.com) — Chewy , le détaillant en ligne américain d'aliments pour animaux de compagnie et d'autres produits liés aux animaux, a affiché une guidance prudence pour son troisième trimestre fiscal. De plus, les résultats du deuxième trimestre n'ont pas enthousiasmé. Pour le T2 fiscal, les revenus ont augmenté de 27% à 2,16 milliards de dollars, alors que la perte nette a été de 17 millions de dollars. L'Ebitda ajusté a progressé toutefois de 50% à 23 millions de dollars. Le titre a décroché de plus de 9% hier soir à Wall Street.