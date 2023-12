Chewy plonge à Wall Street

(Boursier.com) — Chewy trébuche de 12% avant bourse à Wall Street ce jeudi. Le distributeur américain de produits pour animaux domestiques a abaissé en effet ses estimations de ventes annuelles et de profits. Il a aussi fait état de la nomination de David Reeder en tant que directeur financier. Pour son troisième trimestre, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 15 cents, contre 9 cents de consensus et 1 cent pour la période comparable de l'an dernier. Les revenus ont totalisé quant à eux 2,74 milliards de dollars, ratant de peu le consensus. Ils se situaient à 2,53 milliards sur la période correspondante, l'an passé. Chewy a réduit ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année entre 11,08 et 11,1 milliards de dollars.