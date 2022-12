Chewy : big and fit ?

(Boursier.com) — Chewy , le détaillant américain en ligne actif dans les aliments et produits pour animaux de compagnie, a dépassé les attentes de marché pour le troisième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action est ressorti positif d'un cent, contre -8 cents de consensus et -3 cents un an auparavant. Les revenus ont totalisé 2,53 milliards de dollars sur ce trimestre clos en octobre, 3% de mieux que le consensus, alors qu'ils se situaient à 2,21 milliards un an avant. Ainsi, le groupe a réalisé une croissance de 14,5% en glissement annuel, pour une marge brute améliorée de 200 points de base à 28,4% et un bénéfice net de 2,3 millions de dollars - comprenant des dépenses de compensations en actions de 46,1 millions. La marge d'Ebitda ajusté a augmenté de 250 points de base à 2,8%.

"Les résultats de Chewy au troisième trimestre ont montré une accélération de la croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, une expansion soutenue de la marge brute et une solide génération de flux de trésorerie disponible. Le fait que nous stimulons simultanément la croissance du chiffre d'affaires et l'augmentation des marges est une autre preuve de notre capacité à devenir gros et à nous mettre en forme rapidement, quel que soit l'environnement macro", a déclaré Sumit Singh, DG de Chewy. "Nos résultats sont une indication claire de la résilience de la catégorie des animaux de compagnie et de la manière dont la proposition de valeur convaincante de Chewy en matière de prix bas, de service personnalisé et de commodité de livraison sur une large sélection de produits continue de trouver un écho auprès de nos clients".