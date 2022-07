Chevron : un broker s'ajuste

(Boursier.com) — Chevron reste surveillé de près à Wall Street, alors que les cours du brut sont repartis de l'avant ces derniers jours après une séquence de consolidation sous les 100$ le WTI. Le broker HSBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" sur le groupe parapétrolier, mais a ajusté son objectif de cours de 183 dollars à 167 dollars. Le deuxième plus grand producteur de pétrole américain avait enregistré un profit net ajusté de 6,5 milliards de dollars sur la période, du jamais vu depuis le deuxième trimestres 2012, mais son bénéfice ajusté par action était ressorti inférieur aux attentes des analystes, à 3,36$, contre 3,44$ anticipé, en raison de résultats de raffinage plus faibles que prévu. Le cash-flow des opérations s'est envolé de 93% à 8,1 Mds$ et les revenus ont flambé de 70% à 54,4 Mds$ (48 Mds$ de consensus).

Chevron a peu d'exposition à la Russie, contrairement à ses rivaux confrontés à d'importantes dépréciations d'actifs... Le groupe avait par ailleurs relevé son objectif de production dans le plus grand champ pétrolifère d'Amérique du Nord, signe que le pétrole de schiste américain a encore de beaux jours devant lui malgré la hausse des pressions sur les coûts et le manque d'équipements. Chevron produira l'équivalent d'environ 725.000 barils de pétrole par jour dans le bassin permien cette année, soit une augmentation de 15% par rapport à 2021.

Le groupe utilise ses profits massifs pour augmenter ses investissements dans la production et dans les carburants renouvelables, retourner de l'argent aux actionnaires et rembourser sa dette. Chevron a rehaussé plus tôt cette année son dividende de 6% à 1,42$ par action et a augmenté son programme de rachat à 10 milliards de dollars par an...