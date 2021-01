Chevron souffre au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Chevron , le groupe pétrolier américain, a déploré une perte ajustée de 11 millions de dollars pour son quatrième trimestre fiscal avec la baisse des marges et les coûts d'acquisition. Le déficit ajusté par action ressort à 1 cent par titre sur le trimestre clos, contre un bénéfice de 2,8 milliards de dollars et 1,49$ par action sur la période correspondante de l'an dernier. La perte nette totalise 665 millions de dollars sur la période close. Les activités de raffinage et chimie ont perdu 338 millions de dollars sur le trimestre, contre un profit de 671 millions un an auparavant. Les revenus consolidés ont atteint 25,25 milliards de dollars, alors que le consensus était de 26,5 milliards. Le consensus de bpa ajusté était positif de 7 cents.