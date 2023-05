Chevron s'offre PDC Energy pour 6,3 milliards de dollars en actions

(Boursier.com) — Chevron réalise une nouvelle belle opération de croissance externe. La major pétrolière américaine a conclu un accord définitif avec PDC Energy pour acquérir toutes les actions en circulation du groupe énergétique dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisant sa cible 6,3 milliards de dollars, soit 72 dollars par action. L'opération a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2023. L'acquisition de PDC fournit à Chevron des actifs de haute qualité censés générer des rendements plus élevés dans les bassins à faible intensité de carbone aux États-Unis.

Chevron prévoit notamment que la transaction soit relutive sur tous ses ratios financiers clés au cours de la première année suivant la clôture de l'opération et qu'elle ajoutera environ 1 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles annuels à 70 dollars le baril de Brent. Le deal augmente également les réserves prouvées de Chevron de 10% à un coût d'acquisition inférieur à 7 dollars par baril d'équivalent pétrole.

"Les atouts attrayants et complémentaires de PDC renforcent la position de Chevron dans les principaux bassins de production américains", a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron. "Cette transaction est relutive sur toutes les mesures financières importantes et renforce l'objectif de Chevron d'offrir en toute sécurité des rendements plus élevés et une réduction des émissions de carbone".