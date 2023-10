Chevron rate complètement le consensus de profit

(Boursier.com) — Chevron , le géant pétrolier californien, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 6,5 milliards de dollars soit 3,48$ par titre, contre 11,2 milliards de dollars et 5,78$ par titre un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,05$ seulement, inférieur de près de 20% au consensus. Les revenus ont été de 51,9 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Rappelons que le groupe vient d'annoncer un accord pour l'acquisition de Hess pour 53 milliards de dollars. Chevron indique avoir restitué 20 milliards de dollars à ses actionnaires à ce stade de l'exercice... "Nous avons enregistré un autre trimestre de solides résultats financiers et de solides retours de cash aux actionnaires", a déclaré Mike Wirth, PDG de Chevron.

"L'acquisition de PDC Energy a renforcé notre position dans d'importants bassins de production américains", a poursuivi Wirth. Le bassin DJ se classe désormais parmi les cinq principaux actifs producteurs de Chevron. "Nous avons également acquis une participation majoritaire dans ACES Delta, LLC, le plus grand centre de production et de stockage d'hydrogène vert des États-Unis", a commenté Wirth. "Chevron génère de solides résultats financiers tout en investissant également pour développer de manière rentable ses activités énergétiques traditionnelles et nouvelles afin de générer une valeur supérieure pour les actionnaires", a conclu le dirigeant.