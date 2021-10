Chevron publie son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 8 ans

(Boursier.com) — Le groupe américain Chevron a publié son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis huit ans, grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz et à la reprise de la demande de carburants qui a dopé les marges de raffinage.

Au troisième trimestre, le bénéfice net de Chevron s'est ainsi établi à 6,11 Milliards de dollars (5,244 Milliards d'euros), soit 3,19 dollars par action, contre une perte de 207 millions de dollars, soit 0,12 dollar par action, un an plus tôt.

Les résultats de Chevron reflètent en partie les gains résultant de la hausse de la demande après une importante réduction de la production l'année dernière pendant la pandémie...

Le flux de trésorerie issue des opérations a atteint 8,5 Milliards de dollars sur le trimestre, soit le plus élevé jamais enregistré par le groupe, a indiqué son directeur général Michael Wirth.