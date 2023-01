Chevron : plus de 35 milliards de dollars de profits !

(Boursier.com) — Chevron , la major pétrolière américaine, a bien profité en 2022 de la flambée des prix de l'or noir, dégageant un bénéfice annuel record de 35,5 milliards de dollars, plus du double de l'année antérieure (15,6 milliards). Le cash flow annuel des opérations a atteint un record de 49,6 milliards, alors que le free cash flow s'est établi à 37,6 milliards de dollars. Néanmoins, les profits du dernier trimestre sont ressortis inférieurs aux attentes, avec les dépréciations d'actifs et la décrue des cours du pétrole et du gaz.

Le bénéfice net trimestriel a atteint 6,35 milliards de dollars, 3,33$ par action, contre 5,06 milliards de dollars il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 4,09$ sur le trimestre clos, contre un consensus FactSet de 4,33$. Les ventes ont augmenté de 17% pour atteindre 56,5 milliards de dollars, contre un consensus de 52,7 milliards. La production nette d'équivalent pétrole a reculé de 3% à 3,01 millions de barils par jour. Pour les activités amont, qui comprennent l'exploration et la production, les bénéfices aux États-Unis ont diminué de 12% à 2,62 milliards, tandis que les bénéfices internationaux ont bondi de 31% à 2,87 milliards. "Nous avons réalisé des bénéfices et des flux de trésorerie record en 2022, tout en augmentant les investissements et en renforçant la production américaine à un niveau record pour l'entreprise", a déclaré le directeur général Mike Wirth.

Chevron avait annoncé hier son intention de tripler son enveloppe allouée aux rachats d'actions pour la porter à 75 milliards de dollars, suscitant l'indignation de la Maison Blanche - connue bien évidemment pour sa gestion rigoureuse (!).