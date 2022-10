Chevron : plus de 11 milliards de bénéfices

(Boursier.com) — Chevron , le groupe pétrolier américain, a largement dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre. Le géant du pétrole et du gaz a annoncé des bénéfices, des revenus et des flux de trésorerie disponibles au troisième trimestre dépassant aisément les prévisions d'analystes. Le bénéfice net a bondi à 11,23 milliards de dollars, ou 5,78$ par action, contre 6,11 milliards de dollars soit 3,19$ par action, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 5,56$, contre un consensus FactSet de 4,89$. Les revenus se sont envolés de 49% à 66,6 milliards de dollars, contre 57,4 milliards de consensus.