Chevron offre 53 milliards de dollars pour l'acquisition du rival Hess

(Boursier.com) — Chevron a annoncé ce lundi l'acquisition de son concurrent Hess dans le cadre d'un deal monumental de 53 milliards de dollars en actions. Après l'offre de près de 60 milliards de dollars d'ExxonMobil pour le rachat de Pioneer Natural Resources plus tôt ce mois, le secteur pétrolier américain s'agite donc de nouveau avec une nouvelle opération majeure. Chevron propose 171$ par titre Hess, soit une prime d'environ 5% sur la base des cours de clôture de vendredi. Le directeur général du groupe Hess devrait rejoindre le conseil d'administration de la nouvelle entité à la finalisation.

Chevron a donc conclu un accord définitif avec Hess pour acquérir toutes les actions en circulation de Hess dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 53 milliards de dollars, soit 171 dollars par action sur la base des cours de clôture du 20 octobre. Aux termes de l'accord, les actionnaires de Hess recevront 1,0250 action Chevron pour chaque titre Hess. La valeur totale d'entreprise, dette comprise, de la transaction, s'élève à 60 milliards de dollars. L'acquisition de Hess améliore et diversifie le portefeuille déjà privilégié de Chevron. "Le bloc Stabroek en Guyane est un atout extraordinaire avec des marges cash parmi les meilleures du secteur et une faible intensité carbone qui devrait permettre une croissance de la production au cours de la prochaine décennie. Les actifs de Hess à Bakken ajoutent une autre position de leader dans le schiste américain aux opérations de Chevron dans le bassin de Denver-Julesburg et le bassin permien et renforcent encore la sécurité énergétique nationale. La société issue du regroupement devrait accroître sa production et ses flux de trésorerie disponibles plus rapidement et pendant une période plus longue que les prévisions actuelles de Chevron sur cinq ans", détaille Chevron.

"Cette combinaison positionne Chevron pour renforcer sa performance à long terme et améliorer davantage son portefeuille 'avantageux' en ajoutant des actifs de classe mondiale", a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron. "Il est important de noter que nos deux sociétés ont des valeurs et des cultures similaires, et mettent l'accent sur l'exploitation sûre et intègre, l'attraction et le développement des meilleures personnes, l'apport de contributions positives à nos communautés et l'obtention de rendements plus élevés et d'une réduction des émissions de carbone". "En s'appuyant sur notre historique de transactions réussies, l'ajout de Hess devrait étendre davantage la croissance des flux de trésorerie disponibles de Chevron", a ajouté Pierre Breber, directeur financier de Chevron. "Avec une plus grande confiance dans la génération de liquidités projetée à long terme, Chevron a l'intention de restituer davantage de liquidités aux actionnaires avec une croissance plus élevée du dividende par action et des rachats d'actions plus importants".

Ainsi, cette transaction est attendue relutive en termes de cash flow par action en 2025. Elle doit augmenter les taux de croissance attendus à cinq ans de la production et du free cash flow, croissance qui devrait s'étendre à la décennie suivante après 2030. Après la finalisation, Chevron prévoit d'augmenter ses rachats d'actions de 2,5 milliards de dollars dans l'hypothèse d'une poursuite de la hausse des prix du pétrole. L'entité combinée affichera un budget de dépenses de capitaux allant de 19 à 22 milliards de dollars. Avec un portefeuille plus fort à la finalisation, Chevron anticipe une augmentation des cessions d'actifs et la génération de 10 à 15 milliards de dollars de produits avant impôt jusqu'en 2028. Le rythme des synergies de coûts est attendu à environ 1 milliard de dollars avant impôt après un an.

Le prix d'acquisition est structuré avec 100% d'actions utilisant les capitaux propres de Chevron. Au total, à la clôture de la transaction, Chevron émettra environ 317 millions d'actions ordinaires. La valeur totale de l'entreprise de 60 milliards de dollars comprend la dette nette et la valeur comptable des participations ne donnant pas le contrôle. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au premier semestre 2024. L'acquisition est soumise à l'approbation des actionnaires de Hess. Elle est également soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.