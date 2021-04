Chevron : net repli des profits mais solide génération de cash-flow

(Boursier.com) — Chevron recule en pré-séance à Wall Street alors que le géant pétrolier a vu ses profits nettement diminuer au premier trimestre, le recul de ses marges sur le raffinage et des pertes en production dues à la vague de froid aux Etats-Unis ayant effacé l'impact positif de la hausse des prix du pétrole et du gaz. Sur la période, la firme enregistre ainsi un résultat net de 1,38 milliard de dollars ou 72 cents par action contre un profit de 3,6 Mds$ et 1,93$ par titre un an plus tôt. En base ajustée, le bpa s'établit à 90 cents contre 1,31$ il y a un an et un consensus de 89 cents. Les revenus ont augmenté de 1,7% à 32,03 Mds$, contre 32,5 Mds$ de consensus.

La compagnie a généré 3,4 Mds$ de cash-flow sur la période, de quoi lui permettre de financer la hausse de son dividende récemment annoncée. En revanche, la société a déclaré qu'elle attendrait que les conditions de marché s'améliorent avant de rétablir ses rachats d'actions.