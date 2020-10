Chevron : grimpe après un bénéfice trimestriel surprise

(Boursier.com) — A contre-courant, Chevron avance de 1% à 69,5 dollars en début de séance à Wall Street, porté par l'annonce de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. Le groupe pétrolier a enregistré sur la période un profit ajusté de 201 millions de dollars ou 0,11 dollar par action, contre un bénéfice de 2,9 Mds$ et 1,59$ par titre un an plus tôt. Le consensus tablait sur une perte par action de 27 cents. Les revenus ont plongé de 33,55% à 24,45 Mds$. La production de pétrole et de gaz a diminué de 7% par rapport à l'année précédente à 2,83 mbpj.

"L'économie mondiale continue de fonctionner en dessous des niveaux pré-pandémiques, ce qui a un impact sur la demande de nos produits qui sont étroitement liés à l'activité économique", a déclaré le directeur général, Michael Wirth.

A l'image de ses concurrents, Chevron taille dans ses effectifs pour faire face à la crise. Le groupe a annoncé la suppression d'environ 6.000 emplois tout en réduisant fortement ses dépenses d'investissement même s'il a annoncé il y a quelques semaines le rachat de Noble Corp pour 4,2 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en actions.