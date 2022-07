Chevron dopé par les profits record et les rachats d'actions

(Boursier.com) — Chevron grimpe avant bourse à Wall Street, après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux attentes sur le trimestre clos et indiqué son intention de racheter ses propres actions pour un montant révisé en hausse allant de 5 à 15 milliards de dollars. Le groupe envisageait auparavant des rachats allant jusqu'à 10 milliards. Pour le trimestre clos, le groupe pétrolier américain affiche un bénéfice net record de 11,6 milliards de dollars soit 5,95$ par titre, plus que triplé en glissement annuel. Les fortes marges ont donc permis au groupe de réviser en hausse ses ambitions en matière d'achat d'actions. Comme Exxon, Chevron a profité de ces résultats exceptionnels pour réduire également son endettement, avec un ratio réduit à 15%. Le groupe a aussi augmenté ses investissements et étendu sa production aux États-Unis.