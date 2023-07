Chevron : chute de moitié du bénéfice

(Boursier.com) — Chevron a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice net de 6 milliards de dollars, ainsi qu'un profit ajusté de 5,8 milliards de dollars. Le groupe a évoqué une production record sur le bassin permien, supérieure de 11% à celle de l'année précédente. Il insiste aussi sur ses distributions record aux actionnaires, de 7,2 milliards de dollars sur la période. L'acquisition de PDC Energy, Inc. devrait quant à elle être finalisée en août 2023. Le bénéfice dilué trimestriel par action s'établit à 3,2$, contre 5,95$ un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 5,77 milliards de dollars et 3,08$ par titre, contre un consensus de 3$ environ. Les revenus ont été de 48,9 milliards de dollars sur la période, contre un consensus de 47,6 milliards.

Le groupe a déclaré que ses prévisions de production annuelle étaient proches du bas de sa fourchette précédemment estimée. L'année dernière, la société a livré la production américaine la plus élevée de son histoire à 1,2 million de barils d'équivalent pétrole par jour, tout en prévoyant une production stable ou en hausse de 3% par rapport à ces niveaux. La major pétrolière prévoit que la production du bassin permien au troisième trimestre soit à peu près stable avant de croître à nouveau au quatrième trimestre.