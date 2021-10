Cheops Technology : un bon exercice 2020-2021

(Boursier.com) — Cheops Technology a clôturé son exercice 2020/2021, du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, avec des résultats en nette progression, accentuant ainsi la dynamique de croissance engagée ces dernières années.

Porté par une activité soutenue malgré un contexte économique incertain et un début d'exercice fiscal au plus fort de la crise sanitaire de la COVID-19, Cheops Technology enregistre sur cet exercice 2020/2021 une croissance de 6,1% de son chiffre d'affaires à 118,66 ME et une amélioration de plus de 36% de sa rentabilité opérationnelle.

Le résultat d'exploitation s'établit à 9,29 ME (6,83 ME au 30 avril 2020). Il grimpe de 36,1%.

Le résultat net ressort à 5,74 ME (4,71 ME au 30 avril 2020), en hausse de 21,8%.

Fort de ces résultats significatifs, Cheops Technology, Cloud Builder et Cloud Service Provider, continue de renforcer sa position d'acteur significatif et incontournable du Cloud Computing associé à des Services Managés extrêmement personnalisés. Cette dynamique positive se traduit également à la clôture de l'exercice par le renforcement des fondamentaux financiers et la consolidation de la structure financière de l'entreprise qui présente un endettement faible, une trésorerie positive de près de 27 ME et des capitaux propres désormais dotés de plus de 30 ME.

L'exercice 2020/2021 a également été marqué par la première concrétisation de l'ambition internationale de Cheops Technology avec l'acquisition en novembre 2020 de DFi Service, acteur suisse du Cloud Computing et de la cybersécurité, basé à Plan-Les-Ouates, dans la proche banlieue de Genève. Si l'exercice 2020/2021 de cette société qui compte exceptionnellement 16 mois d'activité (du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021) se clôture sur un chiffre d'affaires de 11,8 ME et un résultat net à l'équilibre, l'arrivée de Cheops Technology a permis de rétablir rapidement une situation antérieure significativement impactée, grâce à l'implémentation dès sa prise de responsabilités de ses fondamentaux et process de gestion, outre la nomination d'un nouveau CEO à la tête de l'entreprise. Ainsi, le dernier semestre de cet exercice, qui correspond à la période post acquisition (1er novembre 2020 au 30 avril 2021), se solde par un chiffre d'affaires de 4.7 ME et un résultat net positif de plus de 0,3 ME non consolidés cette année dans les chiffres Cheops Technology.

Un début d'exercice 2021/2022 continuité

Avec un premier quadrimestre en augmentation sensible par rapport au début de l'exercice précédent, et ce tant en termes de chiffre d'affaires que de prise de commandes, le début de l'exercice fiscal 2021/2022 s'inscrit dans la même dynamique de croissance que le précédent. L'activité Cloud et Managed Services s'impose une nouvelle fois, comme le vecteur de cette croissance, le tout accompagné par une bonne tenue des marges mais aussi par la dynamique des marchés de l'infrastructure, du réseau, des communications unifiées et surtout de la sécurité.

Même si cette activité soutenue permet d'affronter la suite de l'exercice avec sérénité, l'entreprise girondine reste "extrêmement vigilant à l'environnement économique", et notamment face à la pénurie mondiale des semi-composants qui pourrait impacter la production et la livraison d'équipements de certains partenaires technologiques.