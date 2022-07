Cheops Technology : reprise de la cotation prévue le 2 août

(Boursier.com) — CHEOPS TECHNOLOGY, société dont le siège est à Canéjan en région Bordelaise, Cloud Service Provider et Cloud Builder, spécialiste du Cloud hybride, de la cyber-sécurité et des infrastructures IT, informe le marché que la société KHEPHREN lui a notifié que l'opération capitalistique objet du communiqué de presse du 14 décembre 2021, qui devait entraîner le transfert de 98,71% du capital de CHEOPS ne sera pas menée à terme.

CHEOPS précise que cette décision est la conséquence d'un litige, actuellement pendant, totalement étranger à son activité et sans incidence sur celle-ci et auquel elle n'est pas partie. Ce contentieux est en effet né entre les associés de la société GIPSI, ancien actionnaire majoritaire de CHEOPS, et porte sur les conditions d'acquisition d'une partie des actions CHEOPS par la société KHEPHREN. Celle-ci détient 80,58 % du capital et des droits de vote de CHEOPS.

La reprise de la cotation des actions CHEOPS interviendra à compter du 2 août 2022, à l'ouverture du marché.