Cheops Technology : bonne dynamique de croissance

(Boursier.com) — Cheops Technology annonce un chiffre d'affaires 2022-2023 de plus de 148 millions d'euros, en hausse de +15,5% et un chiffre d'affaires consolidé de plus de 158 ME. Cheops Technology conforte ainsi sa forte dynamique de croissance, affichée depuis plusieurs exercices, et s'affirme chaque année davantage comme l'un des leaders du 'cloud computing' et des services managés en France.

L'entreprise améliore à nouveau son résultat d'exploitation, en hausse de 14,6%, tout comme son résultat courant avant impôt, en hausse de 15,2%.

Pour pérenniser la réussite du plan stratégique Horizon 2030, Cheops Technology a engagé une évolution de son organisation, qui vise à court terme à faire consolider sa position de leader du 'cloud computing' et des services managés en France, et à moyen terme à faire émerger un champion du secteur en Europe francophone.