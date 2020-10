Cheops : exercice 2019/2020 "satisfaisant"

(Boursier.com) — Cheops Technology, Cloud Builder et Cloud Service Provider, continue d'afficher des résultats jugés "satisfaisants" avec un exercice fiscal 2019/2020 (clos fin avril) qui enregistre un quasi-maintien de son activité et une croissance de sa rentabilité. Cheops continue d'afficher un volume significatif d'activité, avec un chiffre d'affaires qui se maintient à près de 112 ME. Les reports de commandes planifiées initialement sur mars-avril 2020 et surtout l'impossibilité de finaliser certains projets en cours sur la période en raison des fermetures de sites clients, expliquent à eux seuls ce léger retrait de 1,9% de l'activité par rapport à l'exercice précédent.

Malgré une fin d'exercice quelque peu impactée par l'environnement économique et sanitaire, Cheops continue de s'appuyer sur la croissance de son activité Cloud pour renforcer ses rentabilités opérationnelle et nette, avec des indicateurs qui progressent de plus de 3% par rapport à l'exercice précédent et ce, malgré un volume d'activité en léger retrait.

Cette dynamique positive se traduit également à la clôture de l'exercice par le renforcement des fondamentaux financiers et la consolidation de la structure financière de l'entreprise qui présente un endettement faible, une trésorerie positive de près de 22 ME et des capitaux propres désormais dotés de près de 26 ME.

Cheops continue de s'inscrire en ce début d'exercice 2020/2021 dans une dynamique positive, avec un premier semestre "qui devrait se traduire par une croissance de son chiffre d'affaires qui va au-delà du simple rattrapage des décalages constatés lors du confinement".

"Si la société ne peut que se féliciter de la bonne tenue de son activité et de ses marges, elle reste pour autant prudente face à un redémarrage timide en France et un environnement économique qui reste fragilisé par la crise de la COVID-19 qui perdure", ajoute le groupe.

Ainsi, même avec un premier semestre qui affiche une croissance significative et même si elle continue de mener une politique ambitieuse d'investissements et d'innovation pour renforcer sa position d'acteur majeur du Cloud Computing, avec notamment l'intégration de nouveaux outils de monitoring et d'administration de son offre Cloud, d'évolution de son coeur de réseau en SDN, de modernisation de ses solutions de sauvegarde, de refonte de son architecture de stockage flash, Cheops a, par mesure de prudence, actionné l'ensemble des leviers lui permettant d'affronter cette période.

Cheops maintient néanmoins une stratégie ambitieuse forte de la solidité de son Business Model et du succès de ses offres qui ont rencontré leur marché en France et qui sont transposables à d'autres pays. La société continue également d'être attentive à toutes opportunités qui pourraient se présenter en termes de croissance externe, tant en France qu'à l'international, notamment dans ce contexte économique dégradé où sa santé financière et sa capacité à faire et à agir rapidement lui offrent des marges de manoeuvre à même de satisfaire ses ambitions de développement. Elle anticipe désormais à très court terme sa première acquisition à l'étranger.