Cheops : acquisition de la société suisse DFI Service

(Boursier.com) — Cheops Technology vient de finaliser sa première implantation à l'étranger au travers de l'acquisition de la société DFI Service S.A., société suisse basée à Plan-Les-Ouates, dans la proche banlieue de Genève. Fondée en 1987, DFI Service est une société qui présente de fortes compétences et qui développe une activité très similaire à celle de Cheops. Elle exploite 3 Datacenters basés à Genève et à Lausanne pour exploiter ses offres de Cloud Computing dénommées Diamond et Amber, qui font parfaitement échos aux offres iCod et Hyper-X de Cheops. DFI Service intervient également dans les domaines des services managés, de la sécurité du SI - notamment au travers d'un S.O.C (Security Opérations Center) très efficient - de l'intégration d'infrastructures et de réseau-télécom. La société réalise à ce jour un chiffre d'affaires de près de 10 MCHF et présente une structure financière saine et non endettée.

Certifiée ISO 27001, GoodPrivacy, OCPD, APPD et CERT, DFI Service se démarque par la haute expertise de ses 47 collaborateurs dans le Cloud, les réseaux et la sécurité du SI ; elle jouit d'une très forte notoriété sur toute la Suisse Romande. Cheops pose ainsi la première brique de son ambition internationale et entend désormais exporter son business model et ses offres dont le succès n'est plus à démontrer sur le territoire français.

Cheops apportera à DFI Service de nouveaux moyens, de nouveaux partenariats technologiques et de nouvelles ambitions de développement, en adressant notamment les nombreuses PME et E.T.I. que compte la Suisse. Ce rapprochement est, en outre, animé par l'idée d'avoir un impact positif sur les relations entre les deux entreprises tout en y donnant du sens et en mettant de l'humain au coeur de toutes les décisions. Cheops entend ainsi dupliquer sa success story, dans un premier temps en Suisse Romande avec l'ambition de faire rapidement de DFI Service un Cheops Suisse doté des mêmes marqueurs ADN de son développement.