Check Point Software : (ISC)(2) rejoint l'Académie CISO

Check Point Software : (ISC)(2) rejoint l'Académie CISO









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Check Point Software Technologies Ltd, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de cybersécurité, annonce qu'il est devenu un partenaire officiel de formation pour (ISC)(2), la première et la plus grande association à but non lucratif au monde de professionnels certifiés dans le domaine de la cybersécurité.

Le partenariat ouvrira la porte à tous les praticiens de la cybersécurité du monde entier, et plus particulièrement aux CISO, pour accéder à la formation à la certification professionnelle (ISC)(2) et aux cours de préparation aux examens. Les professionnels peuvent accéder aux cours (ISC)(2) en utilisant les crédits d'apprentissage de Check Point en matière de cybersécurité, ou par achat direct sur le portail de formation de Check Point.

En unissant leurs forces, Check Point et (ISC)(2) offrent aux CISO de nouvelles possibilités de développer et d'acquérir des compétences certifiées en matière de cybersécurité, afin de les aider à gérer encore plus efficacement la sécurité globale de leur organisation.

"Les CISO sont actuellement confrontés à une série de défis complexes, alors que leurs organisations continuent de s'adapter aux changements de leurs réseaux dus à la transformation numérique rapide et aux pratiques de travail à distance imposées par la pandémie mondiale. Ils doivent maximiser la sécurité avec des ressources limitées, tout en équilibrant le traitement des questions tactiques avec leurs responsabilités de leadership stratégique", a déclaré Shay Solomon, directeur du développement commercial de la formation chez Check Point Software Technologies. "En nous associant avec (ISC)(2), nous pouvons proposer de nouvelles options pour aider les CISO à développer et à certifier leurs connaissances sectorielles et leurs compétences en matière de leadership".