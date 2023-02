ChatGPT, une source de 'profit maximum' contrôlée par Microsoft, selon Elon Musk

(Boursier.com) — Elon Musk, qui avait cofondé la firme OpenAI à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, a livré une analyse peu flatteuse ce jour sur Twitter. "OpenAI a été créée en tant qu'open source (c'est pourquoi je l'ai nommée 'Open' AI), une société à but non lucratif pour servir de contrepoids à Google, mais elle est maintenant devenue une société à source fermée et à profit maximum contrôlée efficacement par Microsoft". "Pas du tout ce que je voulais", a tristement constaté Musk. "Ce qu'il nous faut, c'est TruthGPT", a ajouté le patron multimilliardaire de Tesla et SpaceX. L'homme d'affaires a aussi tweeté un 'meme' laissant entendre que ChatGPT allait remplacer les médias traditionnels en tant que "capitaine de la propagande".

Alors que les géants technologiques américains se battent pour la suprématie dans le domaine de l'intelligence artificielle, le géant software de Redmond Microsoft semble en effet avoir pris quelques longueurs d'avance suite à son investissement de plusieurs milliards dans OpenAI, à l'origine de ChatGPT, qui vient de franchir les 100 millions d'utilisateurs en un temps record de deux mois. Le responsable des appareils Microsoft et de la recherche, Yusef Mehdi, discutant de l'utilisation de ChatGPT par l'entreprise dans son moteur de recherche, Bing, n'a pas caché tout récemment sa satisfaction, estimant que cette intégration allait ouvrir "une nouvelle ère" pour les moteurs de recherche. Microsoft a ainsi annoncé la semaine dernière sa volonté de réorganiser son moteur de recherche Bing et son navigateur Web Edge avec l'intelligence artificielle. De quoi faire frémir ses rivaux, en particulier Google qui tente désormais d'accélérer ses plans face à la menace ChatGPT...