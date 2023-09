ChatGPT et OpenAI valorisés près de 90 milliards de dollars ?

(Boursier.com) — OpenAI , la startup d'intelligence artificielle derrière le robot conversationnel le plus prisé du moment, ChatGPT, discute avec les investisseurs d'une éventuelle vente d'actions existantes à une valorisation bien plus élevée qu'il y a quelques mois, selon deux sources proches du dossier de l'agence Reuters. L'accord proposé pourrait valoriser OpenAI, soutenu par Microsoft, entre 80 et 90 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal, qui a été le premier à rendre compte de la vente potentielle d'actions. Cela ferait d'OpenAI l'une des entreprises privées les plus valorisées au monde, sur fond d'intérêt croissant pour les startups d'IA après le lancement de ChatGPT l'année dernière. Le WSJ cite lui aussi des personnes familières de la question.

Les employés d'OpenAI seraient autorisés à vendre leurs actions existantes plutôt que l'entreprise en émette de nouvelles, a ajouté le Wall Street Journal. En avril, OpenAI avait rappelons-le levé un peu plus de 300 millions de dollars auprès de firmes telles que Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive et K2 Global, pour une valorisation de 29 milliards de dollars. Cela s'ajoute à un investissement particulièrement important du géant software de Redmond, Microsoft, annoncé plus tôt cette année et clôturé en janvier. Le montant de l'investissement de Microsoft était estimé à environ 10 milliards de dollars...

L'assistant d'IA générative très populaire d'OpenAI, ChatGPT, a été l'une des plus grandes réussites des derniers mois, au point de susciter une certaine euphorie des investisseurs sur le compartiment de l'intelligence artificielle. ChatGPT vise désormais à devenir beaucoup plus interactif, les utilisateurs pouvant également avoir une conversation vocale avec le chatbot...

La société d'intelligence artificielle OpenAI serait détenue à 49% par Microsoft, selon le Wall Street Journal. Elle a indiqué fin août qu'elle prévoyait d'atteindre le milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel.