Charwood Energy va fournir une centrale de production de syngaz à Verallia France

(Boursier.com) — Charwood Energy, spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, et le producteur mondial d'emballage en verre Verallia, ont annoncé ce jeudi la signature d'un protocole d'accord portant sur un projet de développement d'une centrale de production de syngaz, gaz renouvelable généré par pyrogazéification de biomasse.

Sur le site de Cognac, la filiale française de Verallia souhaite substituer par du syngaz, une partie de l'énergie fossile qu'elle utilise pour assurer sa production, et l'enrichir afin de l'adapter aux spécificités techniques de son process de fabrication.

La conclusion de cette phase de développement devrait déboucher sur la signature d'un contrat d'achat direct pour approvisionner ce site en syngaz.

Cette centrale d'une capacité supérieure à 3MWth sera constituée d'une unité de réception et de préparation de la biomasse, d'une unité de production d'oxygène, d'une ligne de production de syngaz, d'un stockage du syngaz, d'un réseau d'énergie thermique, d'un réseau de distribution du syngaz et d'une ligne de conditionnement du biochar. Les essais d'enrichissement du syngaz se dérouleront au centre R&D de Charwood Energy à Colpo en Bretagne et s'effectueront sur un gazéifieur pilote dédié.

Si le développement est concluant, le démarrage de la construction de la centrale serait prévu en avril 2024 avec une mise en service en été 2025.