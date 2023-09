Charwood Energy : Un volume d'activité solide reflétant une dynamique commerciale soutenue

(Boursier.com) — Charwood Energy, spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2023.

Au 1er semestre 2023, Charwood Energy a enregistré un chiffre d'affaires de 1,5 ME, contre 2,1 ME au S1 2022. Celui-ci est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.

Ce chiffre d'affaires à mi-année ne reflète ni la dynamique commerciale en cours qui reste soutenue ni le volume d'activité qui a été solide sur la période. Alors que 5 MW sont actuellement en construction pour des clients tiers, peu de jalons ont été franchis sur la période, ne permettant pas de reconnaître une partie du chiffre d'affaires, comptabilisée selon la méthode à l'avancement des projets.

Sur l'activité pour compte de tiers, le premier semestre 2023 s'est caractérisé par de nouvelles avancées opérationnelles :

Lancement de la construction d'une unité d'hygiénisation, couplée à une chaufferie biomasse pour un site de production de biogaz par méthanisation exploité par un groupement d'une commune et de 15 exploitations agricoles en Normandie ;

Mise en chantier d'une chaufferie biomasse couplée à un réseau de chaleur pour le compte d'un élevage avicole de grande taille de la Sarthe ;

Mise en chantier suite à la signature, en avril de la commande, d'une chaufferie biomasse pour le compte d'un éleveur avicole de grande taille de Mayenne ;

D'autres projets structurants sont en discussions avancées et devraient être annoncés prochainement.

A date, le Groupe comptabilise un carnet de commandes sécurisé pour compte de tiers d'un montant total de 3,7 ME, livrable et facturable sur 2023 et 2024. Par ailleurs l'activité se caractérise par un pipeline toujours solide reflétant la dynamique commerciale soutenue.

Sur l'activité pour compte propre, le plan de marche initial se poursuit avec, au 30 juin 2023, 5 centrales en développement.

Dès que ces centrales en développement seront mises en service et pleinement opérationnelles, elles permettront de générer un ARR, issu de la vente d'énergie, de près de 7,7 ME.

Par ailleurs, à ce jour, 17 autres projets de centrales sont en cours de discussion, représentant un ARR potentiel de 58 ME.

Confirmation des ambitions 2027

Bénéficiant de facteurs structurels et conjoncturels favorables, qui constituent de puissants accélérateurs pour son développement en France mais aussi à l'international, Charwood Energy confirme ses ambitions à horizon 2027, soit :

Un chiffre d'affaires de 100 ME, dont environ 60% issu de l'activité pour compte propre ;

50 centrales détenues en propre en opération et en construction, représentant un ARR estimé à environ 90 ME.

Prochaine publication : résultats semestriels 2023, le 23 octobre 2023 après clôture de bourse.