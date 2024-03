Charwood Energy : réaffirme ses ambitions

(Boursier.com) — Charwood Energy enregistre un volume d'activité1 de 6,5 ME pour l'exercice 2023, en progression de + 18% par rapport à 2022.

Ce volume d'activité se décompose entre 4,2 ME de chiffre d'affaires et 2,3 ME d'autres produits.

Le chiffre d'affaires est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.

Bénéficiant d'un contexte très porteur et fort d'une dynamique commerciale solide, Charwood réaffirme ses ambitions à horizon 2027, soit un chiffre d'affaires de 100 ME, dont environ 60% issu de l'activité pour compte propre.