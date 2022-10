(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2022, Charwood Energy a enregistré un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros, réalisé intégralement pour compte de tiers. Portée par une forte dynamique, notamment sur son marché prioritaire la France, l'activité semestrielle affiche ainsi une croissance de 40% par rapport au 1er semestre 2021.

Sur les 6 premiers mois de l'année, les charges sont en hausse par rapport au 1er semestre 2021, traduisant la structuration des équipes en cours pour accompagner la croissance future du Groupe, ainsi que la montée en puissance des projets qui seront délivrés au second semestre et au-delà.

Dans ce contexte d'intensification des investissements stratégiques, Charwood Energy parvient à maintenir sa rentabilité opérationnelle en territoire positif avec un EBITDA au 1er semestre 2022 qui s'élève à 171 milliers d'euros, contre 530 milliers d'euros au 1er semestre 2021.

Après comptabilisation d'une charge financière de 140 milliers d'euros et de la charge d'impôt, Charwood Energy enregistre un résultat net, part du Groupe, à l'équilibre.

Une structure financière renforcée par l'introduction en bourse

Au 30 juin 2022, la structure financière avant intégration du produit de l'introduction en bourse réalisée en juillet présente :

- Des capitaux propres stables à 898 milliers d'euros (contre 896 milliers d'euros au 31 décembre 2021) ;

- Une dette financière brute de 2.263 milliers d'euros, contre 2.020 milliers d'euros au 31 décembre 2021, à laquelle il convient d'ajouter 7 075 milliers d'euros inscrits au passif, liés à l'émission d'obligations convertibles souscrites par Eiffel Gaz Vert en mai 2022 ;

- Une trésorerie brute de 6 941 milliers d'euros, intégrant le produit d'émission des obligations convertibles, contre 1 478 milliers d'euros au 31 décembre de l'année précédente.

A l'occasion de son introduction en bourse sur Euronext Growth, Charwood Energy a procédé à une augmentation de capital d'un montant total de 12,4 millions d'euros, dont 8,5 millions d'euros souscrit par Eiffel Gaz Vert par compensation de créances et 3,9 millions d'euros en numéraire.

Des objectifs réaffirmés à court et moyen terme

L'activité de Charwood Energy, au coeur des enjeux clés d'indépendance énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, bénéficie de facteurs structurels et conjoncturels favorables, puissants accélérateurs de son développement rapide en France mais aussi à l'international

Ce marché porteur, combiné aux succès commerciaux récemment annoncés, d'un carnet de commandes sécurisé pour compte de tiers d'un montant total de 4,3 millions d'euros et d'un pipeline commercial3 pour compte de tiers de 86 millions d'euros, multiplié par 2 depuis fin mars, permet à Charwood Energy de réaffirmer avec confiance ses objectifs à court et moyen terme.

Par ailleurs, le Groupe poursuit sa stratégie pour compte propre et confirme son objectif de 5 centrales en développement, à la fin 2022.

Ainsi, le Groupe confirme son objectif d'atteindre d'un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 2022, et de 100 millions d'euros à l'horizon 2027.