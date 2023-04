Charwood Energy : Nouvelles avancées dans l'exécution de la feuille de route pour un montant total de 3 ME

(Boursier.com) — Charwood Energy, spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce le lancement de la construction de l'unité d'hygiénisation en Normandie et de la chaufferie biomasse dans la Sarthe, dont les contrats avaient été annoncés en septembre dernier.

Parallèlement, Charwood Energy signe une nouvelle commande pour la réalisation d'une chaufferie biomasse en Mayenne. Ces trois projets représentent un montant total de plus de 3 millions d'euros, en grande majorité facturable et livrable en 2023.

Adrien Haller, fondateur et Président-directeur général de Charwood Energy déclare : "Ces projets sont une nouvelle illustration de la pertinence de notre positionnement au coeur des enjeux de décarbonation pour relever le défi du dérèglement climatique. Fort des expertises de nos équipes, nous sommes fiers d'accompagner nos clients exploitants agricoles, industries et collectivités territoriales en leur fournissant les centrales pour produire leur propre énergie verte et réussir leur transition énergétique."

Les mises en chantier portent sur les deux projets suivants :

- L'unité d'hygiénisation, couplée à une chaufferie biomasse pour un site de production de biogaz par méthanisation exploité par un groupement d'une commune et de 15 exploitations agricoles en Normandie ;

- La chaufferie biomasse, couplé à un réseau de chaleur, pour le compte d'un éleveur avicole de la Sarthe.

En parallèle, Charwood Energy annonce la signature d'un contrat pour la réalisation d'une chaufferie biomasse pour le compte d'un éleveur avicole de grande taille de Mayenne. Couplé à un réseau de chaleur d'une longueur de 1 043 mètres, ce projet d'une puissance de 700 kW bois et 1.100 kW gaz, couvrira 8 bâtiments pour une surface total de 11.000 m(2). Elle permettra d'améliorer les conditions d'élevage et le bien-être animal de l'exploitation en apportant une chaleur sèche réduisant l'humidité des bâtiments, tout en substituant l'utilisation du gaz fossile par la biomasse locale.

Prochaine publication : résultats annuels 2022, le 17 avril 2023 après clôture de bourse.