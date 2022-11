Charwood Energy : mise en service d'un réseau de chaleur urbain bois énergie pour ENGIE Solution

(Boursier.com) — Charwood Energy a annoncé la mise en service d'une installation de 4,7 MW comportant une chaufferie biomasse et un réseau de chaleur pour son client Engie Solutions, desservant la ZAC Guillaumet à Toulouse.

Avec deux chaudières bois (et deux chaudières gaz en secours) d'une puissance totale de 4,7 MW, 3km de réseau de chaleur et 24 sous-stations, à terme 1.200 logements, des commerces, bureaux et bâtiments publics, seront desservis. La mise en service des unités gaz interviendra début novembre, tandis que les chaudières bois seront mises en service début 2023. D'un montant total supérieur à 2 millions d'euros, la solution développée par Charwood Energy a d'ores et déjà donné lieu à de nouvelles études sur d'autres sites dans la région et à travers la France.