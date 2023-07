Charwood Energy : intègre la 3e promotion de l'Accélérateur Afrique sous l'égide de Bpifrance

(Boursier.com) — Charwood Energy intègre la 3e promotion de l'Accélérateur Afrique, programme de soutien pour accélérer le développement et les partenariats de PME - ETI sur le continent africain.

L'Accélérateur Afrique, lancé par Bpifrance en partenariat avec Business France et Team France Export réunit les meilleurs acteurs publics et privés pour accompagner les PME et ETI de la promotion et leur proposer un programme complet axé sur le développement commercial de leur activité en Afrique subsaharienne.

"Le continent africain constitue un relais de croissance majeur avec une explosion démographique qui prévoit 2 milliards d'habitants à l'horizon 2050, entraînant de nouvelles opportunités de marché pour les entreprises françaises à l'export", indique Charwood.

Cette 3e promotion de ce programme met l'accent sur l'export et l'international comme composante transverse au sein de l'entreprise, identifiée comme sujet prioritaire et stratégique. Le programme Accélérateur Afrique intègre des entreprises dotées d'une première expérience réussie sur le continent africain ou d'une internationalisation confirmée. Charwood Energy a démontré en 2022 sa capacité à déployer des projets d'envergure pour compte de tiers avec l'installation et la mise en production d'une première unité de pyrogazéification, avec le déploiement en République Démocratique du Congo (RDC) d'une centrale de cogénération dans le cadre du projet européen de développement FORETS.