Charwood Energy : du nouveau dans le Morbihan

(Boursier.com) — Charwood Energy inaugure le 1er démonstrateur de gazéification industrialisable de France, situé à Colpo en Bretagne (Morbihan).

Cet événement a été célébré lors d'une journée portes ouvertes organisée dans le cadre du salon BIO360 Expo, rendez-vous international de référence dédié à la bioéconomie et à la bioénergie, qui s'est tenu à Nantes les 24 et 25 janvier 2024. A l'occasion de ce salon, une cinquantaine de professionnels, parmi lesquels des industriels et des représentants de collectivités, ont assisté à des démonstrations techniques au sein de ce centre d'innovation.

Véritable vitrine à la pointe des dernières avancées technologiques, le démonstrateur met en lumière le savoir-faire de Charwood Energy pour permettre aux industriels et aux collectivités de décarboner en substituant progressivement les énergies fossiles par du gaz renouvelable valorisant la biomasse. Ce centre est à la fois centre de recherche, centre de formation et centre expérimental pour valoriser toute l'expertise du Groupe.

Mis en service en novembre 2023 et détenu par Charwood Energy, ce centre d'innovation est conçu pour générer de l'électricité grâce à un système de cogénération d'une capacité de 70 kWé. Il a été spécifiquement conçu pour réaliser toute une gamme d'essais d'enrichissement du syngas, comprenant la préparation du combustible, l'analyse en ligne du syngas, l'enrichissement de l'oxydant et le post-traitement du syngas.

L'approvisionnement écoresponsable en biomasse locale est assuré par LG Concept, filiale du groupe Charwood Energy, acquise en octobre 2023.