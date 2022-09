Charwood Energy confirme son objectif de 7 ME de chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Charwood Energy enregistre un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros, en croissance de +27% par rapport au 1er semestre 2021. Sur la période, l'activité a notamment bénéficié d'une dynamique très soutenue en France, en hausse de 134% par rapport au 1er semestre 2021, à 3 ME, portée par le déploiement croissant des solutions du Groupe.

Dans la poursuite des 3 contrats annoncés récemment pour un montant total de plus de 2 ME pour le compte de tiers, le Groupe devrait continuer de bénéficier d'une dynamique commerciale soutenue et durable. Celle-ci sera portée par un carnet de commandes sécurisé pour compte de tiers d'un montant total de 4,3 ME, livrable et facturable en 2022 et 2023, et le doublement du pipeline commercial pour compte de tiers qui passe de 43 ME à fin mars 2022 à 86 ME à aujourd'hui.

Dans ce contexte favorable, Charwood Energy réaffirme avec confiance son objectif de chiffre d'affaires de 7 ME attendu en 2022.