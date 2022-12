Charwood Energy conclut un partenariat avec Inoé

(Boursier.com) — Charwood Energy signe un partenariat avec Inoé en vue d'alimenter en énergie verte la Ligno Vallée, le pôle d'excellence 'Bois' d'Ile-de-France.

Avec plus de 160.000 tonnes de matière ligneuse valorisée par an, Inoé est le leader francilien indépendant de la production de combustible biomasse bois énergie. La société compte parmi ses clients les majors de l'exploitation et la gestion de réseaux de chaleur français, Dalkia, Engie, Coriance, Idex, et de nombreux indépendants qui gère des chaufferies bois pour le compte de collectivités locales. Elle manufacture les matières ligneuses issues des bois de recyclage, des rémanents d'entretien des arbres des villes ainsi que les sous-produits de l'exploitation forestière, au coeur de l'entretien des forêts franciliennes. Inoé porte le développement de la Ligno Vallée en Ile-de-France au sein du département des Yvelines. Ce pôle d'excellence est dédié aux professionnels du bois, il rassemble un tissu d'acteurs économiques de la filière forêt-bois francilienne qui participent à la transition bas carbone de la région. Le projet s'articule notamment autour d'activités de construction bois, de mobilier, de transformation du bois en combustible (bûches densifiées, pellets, plaquettes certifiées), de production de biochar, et de sa valorisation en électricité et chaleur, tout autant que de stockage de données numériques ou de production d'hydrogène.