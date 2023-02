Charwood Energy : bonne dynamique commerciale en 2022

(Boursier.com) — En 2022, Charwood Energy enregistre un chiffre d'affaires de 4,9 millions d'euros (4,6 ME en 2021). Celui-ci est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.

Charwood Energy a enregistré en fin d'année des décalages dans la mise en oeuvre de certains projets de centrales biomasse pour compte de tiers, mais confirme leurs déploiements en 2023.

Perspectives

En 2023, la dynamique commerciale devrait rester soutenue portée par un marché structurellement favorable offrant de nombreuses opportunités que Charwood Energy compte saisir, fort de son positionnement unique au coeur des enjeux d'indépendance énergétique et des impératifs de transition énergétique auxquels font face les entreprises.

Sur l'activité pour compte de tiers, de nombreux projets structurants sont en cours de discussions avancées et devraient être annoncés prochainement. Sur l'activité pour compte propre, le plan de marche initial se poursuit avec, au 31 décembre 2022, 5 centrales en développement, conformément à l'objectif annoncé lors de l'introduction en bourse. Charwood Energy confirme ainsi attendre les premiers revenus issus des mises en service progressives de ces dernières dès 2023.

Réaffirmation des ambitions 2027

Charwood Energy réaffirme ses ambitions à horizon 2027, soit :

- Un chiffre d'affaires de 100 ME, dont environ 60% issu de l'activité pour compte propre

- 50 centrales détenues en propre en opération et en construction, représentant un ARR1 estimé à environ 90 ME.