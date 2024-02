Charwood Energy : augmentation confirmée des capacités de production

(Boursier.com) — Charwood Energy a confirmé l'extension de son unité de production située au siège de Saint-Nolff (Morbihan). Le site a bénéficié de deux extensions successives depuis son installation initiale en 2013 et dispose aujourd'hui d'une surface totale de production de 1.750 mètres carrés. Il est doté d'équipements de dernière génération pour répondre à une demande croissante des collectivités et des industriels qui souhaitent substituer l'utilisation d'énergie fossile en énergie renouvelable et contribuer à la décarbonation de l'économie.

Ces nouvelles installations sont équipées d'une découpe laser pour tubes, profilés et tôles, d'une plieuse numérique, de tables de soudure et de deux ponts roulants de 40 et 60 tonnes de capacité de levage. L'investissement immobilier correspondant aux différents agrandissements représente un montant total de 2,5 ME et répond à une volonté de Charwood Energy de posséder un espace de production suffisamment vaste pour adresser les besoins diversifiés de ses marchés.

Cette dernière extension permettra d'augmenter les capacités de production du site de 50% et de structurer une offre élargie autour de différentes solutions modulaires de gazéification, de chaufferies bois et de méthanisation. Avec l'ambition de se déployer à l'international, le site possède également les équipements nécessaires à la containerisation, en conformité avec la réglementation, pour le transport des centrales de biomasse destinées à l'export.