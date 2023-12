Charwood Energy annonce la mise en service d'une unité d'hygiénisation couplée à une chaufferie biomasse en Normandie

(Boursier.com) — Charwood Energy, spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la mise en service d'une unité d'hygiénisation, couplée à une chaufferie biomasse sur le site de Methadomf en région Normandie.

Au sein d'une unité de méthanisation produisant du biogaz, exploitée par un groupement d'une commune et de 15 exploitations agricoles en Normandie, Charwood Energy a conçu puis réalisé une unité d'hygiénisation et un séchoir couplés à une chaufferie biomasse conteneurisée, en vue de répondre aux exigences réglementaires et d'améliorer l'autonomie énergétique du site.

Après seulement 18 mois de travaux, l'unité d'hygiénisation est aujourd'hui en service et valorise déjà plus de 180 m3 / jour soit plus de 52.000 tonnes de déchets agricoles par an, issues des exploitations participantes associées. La chaufferie biomasse de 550 kW, permet de chauffer 3 cuves de 15m3, de manière performante et autonome. Un module de récupération de chaleur permet une économie allant jusqu'à 40% de l'énergie produite. L'ensemble de la biomasse consommée provient d'un rayon de moins de 50km dont une majorité est autoproduite sur les exploitations agricoles associées.

Afin d'accroître l'autonomie énergétique du site, un moteur de cogénération biogaz a pu être installé et raccordé par les équipes du groupe en cas de besoin d'autoconsommation d'une électricité décorrélée de la fluctuation des prix du marché.

Le chiffre d'affaires réalisé sur ce projet s'élève à 1,1 ME pour 2023. Il démontre la capacité de Charwood Energy à s'inscrire dans des projets de valorisation de la biomasse avec des solutions innovantes apportant une plus grande flexibilité énergétique.

Le biogaz ainsi produit sera principalement valorisé par réinjection dans le réseau de gaz naturel GRDF.