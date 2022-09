Charwood Energy : 3 contrats pour 2 ME facturables

(Boursier.com) — Charwood Energy, spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, signe 3 nouveaux contrats portant sur la réalisation de deux chaufferies biomasse et une unité d'hygiénisation, pour un montant total de plus de 2 millions d'euros, facturables et livrables en 2022 et 2023.

Charwood Energy a remporté ces 3 projets respectivement dans l'Orne, la Sarthe et le Finistère, pour le compte de clients tiers. Ces projets illustrent la capacité de la société à répondre aux besoins aussi bien des entreprises que des collectivités, en matière de transition et d'autonomie énergétique, en particulier dans le contexte actuel d'envolée des prix de l'énergie et du gaz.

Trois projets

D'une part au sein d'un site de production de biogaz par méthanisation exploité par un groupement d'une commune et de 15 exploitations agricoles en Normandie, le premier projet porte sur la réalisation d'une unité d'hygiénisation, couplée à une chaufferie biomasse, en vue d'améliorer l'autonomie du site et ainsi des territoires. Cette unité aura la capacité de valoriser plus de 52 000 tonnes de déchets agricoles par an issues des exploitations participantes. Le biogaz ainsi produit sera principalement valorisé par réinjection dans le réseau de gaz naturel GRDF.

Le 2e projet vise à permettre la transition d'un élevage avicole de grande taille de la Sarthe, d'un chauffage au gaz vers un système valorisant la biomasse locale. Couplé à un réseau de chaleur d'une longueur de 450m, l'équipement couvrira 6 bâtiments d'élevage, soit une surface totale de plus de 7.000m(2). Cette installation permettra de réduire l'empreinte carbone de l'exploitation et d'améliorer les conditions d'élevage et le bien-être animal en apportant une chaleur sèche réduisant l'humidité des bâtiments.

Localisé dans le Finistère, le dernier projet vise à réduire la dépendance au gaz fossile de la Malterie de Bretagne, au travers de sa filiale Energie du Finistère, en installant deux chaudières biomasse, alimentant en chaleur les activités de touraillage (séchage du malt après la germination). L'installation conçue par Charwood Energy permettra à la malterie de réduire ses coûts énergétiques grâce à une biomasse locale tout en améliorant la qualité de séchage grâce à une gestion plus précise de la température.