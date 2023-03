Charles Schwab s'effondre de 20% à Wall Street !

(Boursier.com) — Charles Schwab s'écroule actuellement de 20% avant bourse à Wall Street, alors que le titre avait déjà perdu 11,7% vendredi soir. Les mesures d'urgence prises par les autorités américaines n'ont visiblement pas totalement rassuré les marchés concernant les établissements financiers US. Schwab pesait plus de 100 milliards de dollars à la clôture de vendredi à Wall Street, beaucoup plus que les banques régionales américaines actuellement "attaquées" en bourse dans le sillage de Silicon Valley Bank et Signature Bank. Les opérateurs s'inquiètent désormais des pertes "non réalisées" des plus grandes banques, malgré les actions de stabilisation décidées par la Fed, le Trésor américain et la FDIC.